Box auto, prezzi altissimi in tutta Italia: cifre folli a Milano

Sia perché trovare un parcheggio è diventata un'impresa complicata, sia perché le città sono sempre più pericolose e lasciare un'auto in sosta per le vie è ormai rischioso, sempre più italiani vogliono un box per la loro auto . Gli affitti però sono davvero alle stelle, con leggere differenze tra il nord e il sud, ma con cifre sempre esorbitanti.

Quanto costano i box nelle città italiane

Secondo una ricerca di Immobiliare.it Insights condotta per il Corriere della Sera, tra il 2021 e il 2023 si è verificato un aumento della domanda per i box privati, mentre l'offerta non è cresciuta in egual misura. Per questo motivo, oggi i prezzi sono lievitati enormemente. A influire sulle cifre sono sia le dimensioni che le città in cui si trovano.

Per quanto riguarda le dimensioni, la media a Bari è di 18,6 metri quadri, mente a Milano scende a 15,8 metri quadri. Guardando al prezzo per metro quadro, si nota una lieve flessione su scala nazionale, passando da 1.297 euro nel 2021 a 1.251 euro nel 2023. Napoli risulta essere la città più costosa, con una media di 55.171 euro, seguita da Roma con 37.241 euro e Milano con 37.106 euro. Proprio nel capoluogo lombardo si sono verificati anche casi di prezzi ben oltre l'immaginabile: alcuni annunci riportano anche cifre fino a 200mila euro, approfittando dell'altissima richiesta da parte dei residenti.

