Si guasta la Fiat 500, ma il carro attrezzi arriva... dopo 18 giorni

Quando si guasta un'auto, o accade qualcosa che sia in strada o altrove, ci si aspetta che il carro attrezzi arrivi da un momento all'altro, e non dopo... 18 giorni. Una storia assurda, penserete. Quasi impossibile, direte. E invece è reale e quanto più vera possibile. La protagonista è una Fiat 500, con targa svizzera, la quale è stata ferma “in stallo” a Monte Olimpino, in provincia di Como, vicino il cimitero del paese, per quasi venti giorni.