F1, addio Alfa Romeo: nasce lo Stake F1 Team Kick Sauber

ROMA - Grande novità nella prossima stagione di Formula 1. L'Alfa Romeo, come noto, ha abbandonato la Sauber e di conseguenza anche il circus automobilistico, ma il marchi svizzero ha già trovato l'accordo per una nuova sponsorizzazione con Kick.com, famosa piattaforma si streaming. Ad annunciarlo è stata la stessa Sauber con un comunicato ufficiale: "Sauber Motorsport ha annunciato che il suo attuale partner principale, Kick.com, l'innovativa piattaforma di streaming guidata dalla comunità, ha acquisito i diritti sul nome del telaio del contendente del prossimo anno, che sarà conosciuto come KICK Sauber C44. Il nuovo nome della squadra per il 2024 e il 2025 sarà pubblicato nella prossima Entry List FIA".