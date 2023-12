Si rifiuta di parcheggiare bene e accumula 40 multe: la maxi sanzione è pesantissima

Non solo ha parcheggiato per tantissime volte in divieto di sosta, ma ha anche accumulato ben 2mila euro di multe senza mai pagarle. È accaduto a Rho ad un 52enne che, come conseguenza della sua negligenza, ha visto il suo veicolo essere sottoposto a fermo amministrativo.

Oltre 4mila euro di danni

L'auto in questione, un Suv, è stato notato dalla Polizia Locale parcheggiato su un posto riservato a persone con disabilità. La pattuglia ha quindi chiamato il carro attrezzi per la rimozione e, proprio in quegli istanti, è arrivato il proprietario del veicolo per avere spiegazioni. L'uomo ha dovuto così seguire gli agenti in caserma dove è emerso che a carico del cittadino c'erano circa 40 multe non pagate per un totale di circa 2mila euro. L'auto è stata messa sotto sequestro, per la cui revoca sarà necessario il pagamento di altri 2mila euro.

