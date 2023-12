Gomme auto, come cambia il mercato: acquisti stagionali e più ricorso all’e-commerce

La sola, parziale, eccezione è rappresentata dalle gomme 4 stagioni, le cui vendite restano sostanzialmente stabili all'interno di un quadro complessivamente piuttosto negativo. L'andamento del mercato degli pneumatici risente di molti fattori "esterni", a partire dal delicato scenario internazionale prodotto dal perdurante conflitto in corso in Ucraina; la guerra ha avuto un impatto molto negativo sull'inflazione e sui costi dell'energia che, a loro volta, hanno influito sui prezzi al dettaglio.

Ciononostante, il settore mostra una certa vivacità nonché margini per interessanti sviluppi futuri; uno di questi è certamente rappresentato dalla crescita dell'e-commerce; un numero crescente di automobilisti e consumatori, infatti, fa ricerche online e, non di rado, concretizza i propri acquisti avvalendosi di shop specializzati come, ad esempio, Euroimportpneumatici.com. La possibilità di risparmiare e, al contempo, accedere ad un assortimento molto vasto e diversificato, sono i principali fattori che sospingono l'espansione del mercato delle gomme auto online, nell'ambito di un più ampio processo di integrazione tra canali di distribuzione fisici e digitali.

Shopping online per risparmiare (e non solo)

Come accennato, l'e-commerce degli pneumatici di ricambio - sia per auto che per ciclomotori e motocicli - intercetta principalmente il bisogno dei consumatori di risparmiare sull'acquisto di una o più gomme.

In effetti, almeno per quanto riguarda alcune categorie di prodotto, i canali di vendita digitali sembrano offrire effettivamente un sensibile margine di risparmio; secondo il report sull'e-commerce italiano stilato lo scorso anno da Idealo, infatti, nel 2020 il prezzo degli pneumatici estivi ha avuto una fluttuazione di poco superiore al 9%, garantendo quindi un potenziale risparmio di quasi un decimo rispetto al prezzo medio.

Altro aspetto interessante circa le dinamiche di consumo che caratterizzano il mercato degli pneumatici. Dai dati raccolti da Idealo emerge come la percentuale di utenti che preferisce acquistare gomme auto e moto online su base stagionale subisce variazioni significative nell'arco dell'anno. Le percentuali più basse di registrano in primavera ed estate (rispettivamente, 11,4% e 11,2%) mentre sono maggiori quelle relative ad autunno e inverno (15,7% e 17%).

Questo trend si spiega anche, se non soprattutto, con la normativa italiana relativa alla circolazione invernale su strade urbane ed extraurbane. Secondo quanto disposto dal Codice della Strada (e da successive disposizioni del Ministero dei Trasporti), a partire dal 15 novembre scatta l'obbligo di equipaggiare i veicoli a quattro ruote con gomme da neve (su tutte le strade interessate da apposito provvedimento da parte dell'ente competente).

Tornando alle possibilità di risparmio, il report Idealo sottolinea, inoltre, come gli e-commerce italiani siano mediamente più convenienti rispetto a quelli stranieri, anche per ciò che riguarda l'acquisto di pneumatici. In particolare, per le gomme estive, oltre l'80% delle opzioni più vantaggiose - in termini di prezzo - è offerto da shop online italiani.

L'integrazione tra online e offline

Sebbene, come evidenzia il rapporto stilato da Idealo, "gli italiani hanno scoperto che acquistare online i ricambi auto, i pneumatici o gli accessori per la moto conviene", i canali tradizionali restano di gran lunga la scelta più gettonata. L'officina di fiducia, o quella consigliata da un amico, sono ancora i riferimenti primari per chi ha bisogno di acquistare una singola gomma di ricambio o un treno di pneumatici stagionali. Al contempo, l'e-commerce di settore ha assunto un ruolo più complesso e articolato; i consumatori non usano gli shop digitali solo per controllare i prezzi di vendita o raccogliere informazioni ma anche, ad esempio, per rapportare queste informazioni a quelle raccolte presso un punto vendita fisico.