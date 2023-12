Ferrari Club Passione Rossa, il tour di Roma per regalare sorrisi ai bambini

È stato un evento di beneficenza di grande successo, quello organizzato domenica scorsa a Roma, dove oltre trenta vetture del Cavallino Rampante hanno attraversato le più scenografiche vie della Capitale sotto gli occhi meravigliati di migliaia di turisti intenti nello shopping natalizio.

Passione rossa per i sorrisi dei bambini

L’evento è stato reso possibile grazie al Ferrari Club Passione Rossa, il club di proprietari di vetture Ferrari più attivo e più conosciuto in Italia con il suo Presidente, Dott. Fabio Barone, titolare di 5 record mondiali di velocità, in collaborazione con l’Ospedale Isola Gemelli.

Le vetture, dopo aver completato il tour nel centro di Roma, scortate dai corpi di Polizia Penitenziaria e di Polizia di Roma Capitale, toccando i luoghi più caratteristici della Città, tra i quali, Trinità dei Monti e Piazza del Popolo, hanno raggiunto l’Isola Tiberina per far visita e recare doni ai bambini pazienti dell’Ospedale Isola Gemelli.

Il presidente, Dott. Fabio Barone, al timone del club Passione Rossa da 25 anni e con oltre 800 raduni Ferrari alle spalle, ha espresso grande soddisfazione per la piena riuscita dell’evento a scopo benefico. “Siamo davvero onorati e felici per aver potuto regalare emozioni e sorrisi ai bambini, ringrazio la direzione dell’Ospedale Isola Gemelli il Comune di Roma e le FF.OO. per aver collaborato ed essere state a fianco del Ferrari Club Passione Rossa in questa giornata memorabile".