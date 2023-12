Imola e Monza, Domenicali: “Ecco cosa serve per il rinnovo”

ROMA - In Italia la Formula 1, nonostante il momento non molto positivo della Ferrari, ha sempre un grande appeal e i tifosi della Rossa e non solo rispondono presente ad ogni appuntamento che va in scena nel nostro Paese. Dal 2020, oltre al Gran Premio di Monza, è tornato in calendario anche quello sulla pista di Imola, che quest'anno non è stato disputato a causa dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. C'è dunque grande attesa per tornare a gareggiare ad Imola, ma anche e soprattutto per il rinnovo di contratto di entrambe le gare italiane.