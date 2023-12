Ferrari, Sainz vede solo rosso: “Il posto migliore per giocarmi il titolo”

ROMA - La stagione di Carlos Sainz a bordo della Ferrari è stata molto positiva, soprattutto nella seconda metà dell'anno, quando il team del Cavallino Rampante ha iniziato a cambiare passo tornando in lotta per le prime posizioni. Il pilota spagnolo, infatti, oltre ad aver ottenuto diverse pole position è anche riuscito a vincere il Gran Premio di Singapore , spezzando il dominio della Red Bull . Le ultime gare non sono andate per il verso giusto, ma non possono intaccare una costante crescita da parte di Sainz .

Sainz: "Qui corri per un Paese intero"

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, nel corso di un'intervista rilasciata a Dazn Espana, ha espresso ancora una volta il proprio grande amore nei confronti della scuderia di Maranello: "Sono molto felice alla Ferrari e spero di restare qui il più a lungo possibile, magari per tutto il resto della mia carriera. Credo di essere nel poso migliore sulla di griglia di partenza per provare a diventare campione del mondo. Quando arrivi in Ferrari, capisci di correre non solo per una squadra, ma per un Paese intero".