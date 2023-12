FIAT 500, a Parigi asta glamour per la "spiaggina" dell'Avvocato Agnelli

Una 500 a forma di... yacht

Nel 1958 Agnelli commissiona alla Carrozzeria Ghia due modelli speciali che siano basati sulla meccanica della 500 ma con sembianze che avrebbero ricordato le barche e gli yacht. Ne venne fuori una vettura elegantissima, con finiture in legno, sedili anteriori intrecciati in vimini e una panca posteriore, rivestita in panno impermeabile, per i passeggeri. La carrozzeria era aperta e adornata dai fregi cromati e dagli inserti verniciati a contrasto.

Uno dei due esemplari fu regalato ad Aristotele Onassis (ma finì distrutta in un incidente), mentre l'Avvocato si tenne per sé l'esemplare oggi all'asta, utilizzato fino al 1973 quando passò all'autista di fiducia, Bernadino Aiassa. Dopo altri proprietari, la "spiaggina" fu ritrovata da un collezionista torinese e successivamente venduta dopo essere stata una delle protagoniste al Concorso d'Eleganza Villa d'Este nel 2018.

Prezzo da supercar moderna

La vettura viene proposta da RM Sotheby's completa del suo tendalino per ripararsi dal sole e dalla pioggia, oltre a tutti i documenti originali, incluso il libretto di circolazione che riporta il nome dell'Avvocato. Il prezzo stimato è di quasi 300.000 euro.