Ferrari si difende: una ricompensa a chi segnala una contraffazione

Il successo, spesso e ingiustamente, si paga a caro prezzo. L'esposizione, la fama, l'eccellenza, sono tutti elementi che fanno invidia agli altri; un'invidia che, alla fine, può mettere a rischio chi li possiede e se li è sudati con il sacrificio, lo studio e la dedizione al lavoro. Ecco perché le aziende dal grande valore devono salvaguardarsi come possono usando tutte le armi a loro disposizione. Perché l'immagine, lo ricorda bene il comparto marketing, è davvero tutto, specie al giorno d'oggi in cui i rivali sono tantissimi. Ferrari è una di quelle che il marchio lo deve proteggere e difendere con le unghie e con i denti da tutti quelli – e sono molti - che cercano di replicarla.

Ecco perché all'interno vigono regole rigide e severe, che devono rispettare non solo i dipendenti, ma anche i clienti. Solo che a volte questo non basta, e così Ferrari ha deciso di allargare il suo controllo verso atti di contraffazione e falso. Come? Mettendo in campo una nuova misura che coinvolge praticamente tutti e ovunque. E si chiama "Ferrari Reward Anticontraffazione". Ora vi spieghiamo meglio.

La ricompensa

È, in sostanza, un programma che mira a ricompensare tutti coloro che denunciano violazioni del marchio Ferrari, che però devono risultare attendibili e vere. La nota, che si può consultare sul sito ufficiale, recita così: “L’Iniziativa ha come obiettivo quello di incentivare l’individuazione di attività in violazione dei marchi di Ferrari S.p.A. premiando i soggetti che segnalino potenziali attività in violazione dei medesimi”.

Poi continua “Ferrari si riserva il diritto di effettuare i più ampi controlli utili a verificare la veridicità e la consistenza delle segnalazioni. Tali verifiche potranno essere effettuate, tra l’altro, attraverso indagini presso le sedi delle attività segnalate. All’esito delle verifiche Ferrari determinerà, a sua assoluta discrezione e senza alcun obbligo di motivazione, se la segnalazione possa essere considerata una Segnalazione Rilevante ai fini dell’ottenimento del Gadget.”

