Ignora l'alt della Polizia, scappa e causa un incidente: denunciato

A Venaria , nell'area di corso Garibaldi, un guidatore ha ignorato il posto di blocco degli agenti della Polizia Locale , sfrecciando via e causando un pericolosissimo incidente stradale . Il tutto è accaduto all'altezza dello svincolo per la tangenziale, un punto ovviamente trafficato di automobili: la collisione con un altro mezzo ha gettato l'intera zona nel caos.

La tentata fuga inutile

Dopo non essersi fermato all'alt della Polizia e aver tentato la fuga, è andato quindi a sbattere con la sua auto contro la vettura di una donna che stava passando in quel momento. L'uomo è sceso dal veicolo e se l'è data a gambe lungo corso Garibaldi, tra le automobili che sfrecciavano a tutta velocità. Le Forze dell'Ordine sono immediatamente intervenute, riuscendo a bloccarlo per portarlo nella caserma locale. Oltre alla resistenza a pubblico ufficiale, l'individuo è stato denunciato per inottemperanza all'ordinanza della misura di libertà controllata. La patente gli è stata revocata, mentre il veicolo, senza revisione, è stato sottoposto a fermo amministrativo di 3 mesi.

