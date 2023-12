Ubriaco cambia posizione ai cartelli stradali: quartiere di Genova in tilt

Quando si alza troppo il gomito ci si può ritrovare a combinare guai davvero seri. Questo 44enne di Quarto, borgo di Genova, ne sa qualcosa: dopo essersi ubriacato in un locale con amici, ha deciso di spostare e togliere i cartelli stradali delle vie circostanti. Stanco per lo sforzo, si è poi addormentato in un'aiuola.