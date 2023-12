F1, Horner mette pressione a Perez: "Per il 2025 è tutto aperto"

ROMA - La stagione in Formula 1 di Sergio Perez , nonostante il secondo posto nel Mondiale, non è stata molto soddisfacente. Il messicano ha potuto contare su una macchina praticamente perfetta che, nelle mani del compagno di squadra Max Verstappen , ha fatto incetta di successo. Perez , dal suo canto, ha avuto un buon inizio di stagione con due vittorie nelle prime tre gare, ma poi ha dovuto fare i conti con un netto calo di rendimento, dovuto anche al confronto con il più blasonato compagno di team.

Horner: "Vogliamo la coppia più forte"

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di Sky Sports UK, ha parlato dei possibili scenari per il ruolo di secondo pilota in ottica 2025: “Il nostro obiettivo è avere la coppia più competitiva possibile, ma bisogna anche tenere d'occhio le dinamiche all'interno del team. Credo che Verstappen e Perez siano una coppia di grande successo, anche Sergio ha ottenuto buoni risultati nei suoi tre anni con noi. Per quanto riguarda il 2025, però, ci sono diverse opzioni ed è tutto aperto".