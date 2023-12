Leclerc-Zhou e il curioso siparietto: “Accetta il mio regalo eccezionale”

ROMA - La stagione di Charles Leclerc a bordo della Ferrari non è andata come inizialmente il pilota monegasco si augurava, ma in ogni caso la Rossa si è resa protagonista di una bella crescita per tutta la seconda metà di stagione. L'aspetto negativo dell'annata di Leclerc è stata la totale assenza di vittorie, soprattutto rispetto al compagno di squadra Carlos Sainz, che invece è riuscito a trionfare nel Gran Premio di Singapore. Ora c'è la pausa invernale e il monegasco si gode le vacanze scherzando anche per i suoi colleghi.