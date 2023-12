Polizia stradale, oltre 38mila veicoli controllati in quattro giorni

Contrasto e prevenzione

In totale sono state accertate 2.564 violazioni: di queste, 1.101 (il 43%) sono imputabili alla mancata revisione. Altre 327 (il 12,7%), invece, dipendono dalla mancanza della copertura assicurativa. Per quanto riguarda i servizi straordinari di verifica dei tempi di guida dei conducenti professionali, dal 4 al 10 dicembre sono stati controllati dalla Polstrada 4.547 veicoli. Il 39,5% di questi veicoli - 1.796 di cui 1.701 mezzi pesanti e 95 bus - ha fatto riscontrare delle irregolarità, di cui 750 (il 16,5%) per mancato rispetto dei tempi di guida e riposo. “La polizia stradale è impegnata sul fronte del contrasto e della prevenzione. La cultura della sicurezza stradale sarà quel fattore in più che ci permetterà di arrivare a quel target che non è lontano. Mancano pochi anni al 2030, ma siamo ancora in tempo per poter intervenire su questo campo formando anche i nostri giovani a una guida più responsabile. La guida non è attività semplice, ma complessa”, ha detto il direttore del servizio di polizia stradale, Filiberto Mastrapasqua.

93% incidenti: fattore umano

“Il mondo che circonda i veicoli è complesso ed è a quello a cui bisogna fare riferimento non alla semplice tecnica di guida”, aggiunge. Bisogna prestare attenzione a tutti i veicoli: “monopattini, pedoni, bus, camion sono tutti elementi che vanno a incidere sulla circolazione stradale. Guardare il telefonino e pensare ad altro vuol dire percorrere al buio metri di strada e non ce lo possiamo permettere. L'imprevisto è dietro l’angolo”. E poi conclude: “La tecnologia in futuro forse ci consentirà di avere una guida più autonoma e in grado di rilevare ed evitare tutti i possibili imprevisti, ma per adesso il 93% delle cause di incidentalità è dovuta al fattore umano”.

