F1, Verstappen non abbassa la guardia: “I rivali non sono stupidi”

ROMA - La stagione 2023 di Max Verstappen è stata praticamente perfetta, dato che l'olandese ha vinto il titolo con largo anticipo e senza lasciare nulla ai suoi avversari. Il bottino di diciannove successi in una stagione sarà molto difficile da ripetere, ma questa è una sfida che Verstappen potrebbe anche riuscire a vincere. Gli avversari, però, non resteranno certo a guardare la Red Bull mentre domina in lungo e in largo per un altro anno e il pilota olandese ne è pienamente consapevole, per questo ha deciso di non abbassare la guardia.