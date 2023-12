I Tribe Days di Alfa Romeo tornano per la terza edizione al Circuito del Mugello

Alfa Romeo nel 2024 torna con la terza edizione dei Tribe Days, evento che chiama a raccolta Alfisti, appassionati, collezionisti, Motor Club, per incontrarsi sul Circuito del Mugello dal 5 al 6 Ottobre 2024. La manifestazione non solo è un momento per riunirsi e celebrare la loro passione per le auto, ma anche per condividere un amore rivolto ad Alfa Romeo, che è uno dei marchi rappresentanti la sportività italiana.