Esodo di Natale: tutte le previsioni su traffico e viabilità

L'esodo natalizio è iniziato. Gli italiani, già da quest'oggi, si metteranno in auto per spostarsi lungo la penisola in vista delle feste, e si stima che saranno ben più di 6,5 milioni. Numeri che si traducono in un flusso di vetture che inevitabilmente andrà ad ingorgare strade e autostrade Anas, e che stabilirà un amento del traffico del 20% su tutto lo Stivale . Ecco perché Anas ha già avvertito che "per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale, rimuove fino all'8 gennaio prossimo 171 cantieri", per “offrire in occasione delle festività natalizie un viaggio più confortevole e sicuro non solo per spostamenti di breve e medio ma anche di lungo raggio".

Traffico e viabilità

Le arterie principali in cui il traffico crescerà sono quelle del Grande Raccordo Anulare di Roma e la SS36 del Lago di Como e dello Spluga a Milano. Anche l'A2 Autostrada del Mediterraneo vede per questa settimana un crescendo di auto per via dei fuori sede che rientrano a casa, con il picco massimo che si raggiungerà oggi venerdì 22 dicembre e domani sabato 23. Dopo una breve diminuzione per via della Vigilia, Natale e S. Stefano, ci sarà un nuovo esodo che riprenderà sabato 30 dicembre con un + 20%, per poi arrivare al +25% di venerdì 5 gennaio, +30% di sabato 6 e + 50% di domenica 7. Ricordiamo, infine, che dal 24 al 26 dicembre, dalle ore 9 alle ore 22, saranno sospesi i mezzi pesanti.

Aldo Isi, l'Ad di Anas, ha detto che “come per l'esodo estivo, anche nel periodo delle festività natalizie siamo impegnati a garantire una circolazione più fluida e scorrevole. È sempre operativo, come previsto dal nostro piano neve, il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di condizioni meteorologiche avverse e intense precipitazioni nevose. Da sempre siamo in prima linea, insieme al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'Ordine, per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete: maggiore prevenzione e vigilanza in caso di pericolo e un soccorso più tempestivo in caso di incidente o di altra emergenza. Con il nostro lavoro vogliamo infatti assicurare a chi si mette in viaggio un esodo natalizio sereno con la raccomandazione di avere sempre un comportamento corretto alla guida come ricordiamo nelle nostre Campagne di sensibilizzazione Guida e basta".

