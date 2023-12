F1, Horner e il curioso aneddoto: "La mamma di Verstappen..."

ROMA - Max Verstappen e la Red Bull hanno creato un connubio praticamente perfetto nel corso della stagione appena conclusa di Formula 1, che ha permesso all'olandese di conquistare il suo terzo titolo mondiale consecutivo e di vincere ben diciannove gare. Un uomo che ha dimostrato di essere nato per fare questo sport, come testimoniato anche da quanto fatto dai suoi genitori in passato: il padre Jos, come noto ha corso in diverse competizioni, mentre la madre Sophie ha sfidato addirittura l'attuale team principal della Red Bull, Christian Horner.