F1, Newey non ‘digerisce’ Singapore: “È stata una figuraccia”

ROMA - La Red Bull è reduce da un'annata praticamente impeccabile che, nella storia della Formula 1 , difficilmente si è vista. La scuderia austriaca, infatti, è riuscita a conquistare il successo in quasi tutte le gare a disposizione grazie a Sergio Perez e soprattutto a Max Verstappen . L'unica 'macchia' sul curriculum della Red Bull è stato il Gran Premio di Singapore, vinto dalla Ferrari di Carlos Sainz , mentre Verstappen e Perez si sono dovuti accontentare di posizioni di rincalzo. Questo episodio non è affatto piaciuto all'ingegnere del team Adrian Newey .

Newey: "Stagione fantastica, ma..."

L'ingegnere della Red Bull, Adrian Newey, durante un'intervista concessa al podcast Formula for Success, ha rivelato quale è stato il momento che meno ha gradito nella stagione appena conclusa di Formula 1: "La nostra stagione è stata fantastica. Abbiamo infranto dei record, ma pensiamo che ci siano ancora dei punti su cui migliorare. L'unica gara che non abbiamo vinto è stata quella di Singapore e, se devo essere sincero, abbiamo fatto una figuraccia, che però è stata utile per comprendere i punti deboli".