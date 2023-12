Wolff e il consiglio a Mick Schumacher: “Tornerà in F1 se …”

ROMA - Uno dei grandi assenti nella griglia di partenza della stagione di Formula 1 appena conclusa è stato Mick Schumacher , che non ha trovato un sedile neanche per la prossima annata sportiva. Il campione di Formula 2, dopo il suo addio alla Haas , ha svolto il ruolo di terzo pilota nella Mercedes, in cui non ha trovato mai spazio come titolare per scendere in pista durante un Gran Premio. Nel 2024 Schumacher ha già deciso di gareggiare nel WEC con l' Alpine , nella speranza di rilanciare le sue ambizioni in ottica Formula 1 .

Wolff: "Mick Schumacher buon pilota"

“Mick Schumacher è un buon pilota e, secondo me, meriterebbe di essere in Formula 1 ma ora non c'è spazio per lui. Sono sicuro che con la sua esperienza nel WEC a bordo dell'Alpine avrà la possibilità di crescere. Se farà un buon lavoro potrà candidarsi per un ritorno in Formula 1 in futuro. Credo che abbia fatto la scelta giusta per la sua carriera". Queste le dichiarazioni del team principal della Mercedes, Toto Wolff, rilasciate nel corso di un'intervista concessa a RTL in merito al possibile futuro di Mick Schumacher.