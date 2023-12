Brescia è il paradiso delle supercar: in strada solo Ferrari e Lamborghini

Secondo un rapporto dell'Aci, al 31 dicembre 2022 la città di Brescia e nelle zone di provincia contavano ben 824.906 veicoli facenti parte del parco auto circolante. Tra tutti questi veicoli emergono tantissimi marchi di lusso come Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, e non solo.

Un salone auto di lusso alla luce del sole

Tra le vie del Comune di Brescia, secondo l'indagine girano ben 17 Lamborghini, tra cui spiccano tre Aventador e una leggendaria Miura. Tantissime le Rolls Royce, mentre di Ferrari, protagoniste indiscusse, se ne contano ben 186 esemplari. L'analisi rivela un incremento significativo nel segmento di lusso, con marchi prestigiosi come Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche e Rolls Royce che, insieme, costituiscono una flotta di 6.623 auto alla fine del 2022. Rispetto al 2019, si registra una crescita del 22,8% per questi sette brand. Ma il lusso in provincia di Brescia non si ferma ai grandi marchi. Le Lancia Stratos e i modelli di punta delle case tedesche aggiungono ulteriore prestigio al parco auto, superando complessivamente le 20mila unità.

