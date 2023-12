Schumacher, 10 anni dopo l’incidente: Ferrari, il messaggio che emoziona

ROMA - Era il 29 dicembre 2013, quando Michael Schumacher rimase vittima di un grave incidente sugli sci nella località di Meribel, in Alta Savoia (Francia). Il tedesco, che stava attraversando un breve tratto non battuto per passare da una pista a un'altra, è stato sorpreso da un masso coperto dalla neve, perdendo il controllo e finendo per sbattere la testa contro una roccia. Un impatto violento, nonostante il "Kaiser" procedesse a bassa velocità, per un incidente che ha sconvolto anche tutto il mondo della Formula 1. Tra i messaggi condivisi sui social nel decimo anniversario dall'incidente, spicca quello della Ferrari, con cui Schumacher ha vinto cinque dei suoi sette titoli mondiali, scrivendo la storia non solo del Cavallino Rampante, ma anche di tutto il motorsport.