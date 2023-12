La Russa vende il Uaz Patriot: fu anche di proprietà di Berlusconi

Ci sono Suv e Suv. Alcuni possono vantare alle loro spalle una storia estremamente particolare e proprietari illustri: questo Uaz Patriot russo messo in vendita dal ministro Ignazio La Russa per esempio, gli è stato regalato nel 2010 da Silvio Berlusoni, dopo averlo acquistato dopo una scommessa con Vladimir Putin.

Uaz Patriot, una storia affascinante

Ma cosa racconta la storia dietro a questo veicolo? Il Suv è il frutto di una scommessa persa dall'ex presidente del Consiglio italiano e del Milan. Berlusconi infatti aveva detto a Vladimir Putin che avrebbe acquistato il primo esemplare uscito dalla fabbrica, se i lavori fossero stati completati entro il 2009. La scommessa fu persa e il Cavaliere pagò 13.500 euro portandosi a casa il primo Uaz Patriot targato 001, di colore grigio chiaro metallizzato, in versione Limited, con tanto di climatizzatore e sedili elettrici riscaldabili.

Il Suv poi passò belle mani di La Russa che oggi ha deciso di venderlo a causa dell'uso limitato che ne fa e per il fatto che i pezzi di ricambio sono praticamente impossibili da trovare. Si tratta di un veicolo nato grazie alla collaborazione tra la Casa automobilistica russa e Fiat, ed è equipaggiato con un motore Diesel da 2,3 litri di cilindrata. Il prezzo non è attualmente noto, ma un'auto così particolare e con una storia così importante non può non trovare un nuovo proprietario.

