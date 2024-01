Caro carburanti, il 2024 porta nuovi prezzi per benzina e Diesel

Nuovo anno, nuovi prezzi per benzina e Diesel. Il 2024 porta nuovi valori aggiornati al 1 gennio, rivelati secondo l'analisi di Quotidiano Energia, basata sui dati forniti dall'Osservaprezzi del Mimit. Ecco i prezzi medi dei carburanti, che non variano di molto ma oscillano leggermente a rialzo.

I nuovi prezzi aggiornati

Il prezzo medio praticato della benzina in modalità self si attesta a 1,778 euro al litro, registrando un leggero aumento rispetto alla precedente rilevazione di 1,776 euro. Le compagnie oscillano tra 1,773 e 1,788 euro al litro, con un prezzo "no logo" che si attesta a 1,772 euro al litro. Per quanto riguarda il Diesel self, il prezzo medio praticato è di 1,740 euro al litro, in lieve aumento rispetto ai 1,739 euro precedenti. Diversi marchi presentano variazioni tra 1,736 e 1,750 euro al litro, mentre il prezzo senza logo si mantiene a 1,734 euro al litro.

Al servito, il prezzo medio praticato per la benzina è di 1,921 euro al litro, un lieve incremento rispetto a 1,919 euro. Gli impianti colorati propongono tariffe comprese tra 1,864 e 1,990 euro al litro, mentre il prezzo senza logo si attesta a 1,829 euro al litro. Per il Diesel servito, la media è di 1,882 euro al litro, in leggero aumento rispetto a 1,881 euro. I punti vendita delle compagnie offrono prezzi medi tra 1,826 e 1,947 euro al litro, mentre alle pompe bianche il prezzo è di 1,790 euro al litro.

Infine, i prezzi medi del Gpl oscillano tra 0,723 e 0,742 euro al litro, mentre per il metano auto si registrano valori compresi tra 1,433 e 1,552 euro al litro.

