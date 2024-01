Ronaldo, l'ultimo regalo per mamma Dolores è una Porsche da 100mila euro

Festeggiamenti in casa di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha passato la giornata di Capodanno insieme alla sua famiglia per celebrare il 69° compleanno di mamma Dolores. Come sempre, l'ex attaccante della Juventus non si è risparmiato e ha deciso di fare un regalo extra lusso alla madre: una Porsche Cayenne da ben 100mila euro.