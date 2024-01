Schumacher compie 55 anni: gli auguri della Ferrari

Lo scorso 29 dicembre ricorreva il decennale dell'incidente sulla pista da sci a Méribel, oggi, invece, Michael Schumacher compie 55 anni. Il campione tedesco, che per tutta la carriera ha giocato a dadi con la vita viaggiando a velocità incredibili, è rimasto coinvolto in un terribile incidente sugli sci mentre si trovava in vacanza con la famiglia. Il 3 gennaio, però, non è un giorno come tutti gli altri per lui e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di apprezzarne le doti professionali e umane.