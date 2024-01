Perché c'è una hypercar da oltre 900mila euro in una teca in mezzo alla strada?

Passeggiando per le vie di Belluno , potrete notare una hypercar custodita in una teca , proprio in mezzo alla strada. Ma non si tratta di una presentazione-evento, né di una scultura: è infatti ciò che rimane della Frangivento Asfanè protagonista di un incidente stradale, esposta lungo le vie della città veneta come monito per la sicurezza stradale .

"Vai piano che sei un esemplare unico"

Dopo l'incidente al quarto tornante dell'ultima edizione della Pedavena Croce d'Aune, l'esemplare unico al mondo della hypercar creata dal designer bellunese Giorgio Pirolo è infatti esposta all'interno di una teca con il messaggio Vai piano che sei un esemplare unico, uno slogan usato per sensibilizzare per la sicurezza stradale contro l'alta velocità. La teca è stata realizzata grazie agli sforzi di alcune aziende del territorio come Metal Fer, Vant, Edilferro, Apa Group, Urban Hub e Casanova Solution.

"Da evento negativo a qualcosa di costruttivo"

La Frangivento Asfanè - una hypercar one-off con motore V10 da 5,2 litri da 900 cv da oltre 900mila euro- in questione si trova sotto porta Dante in Piazza dei Martiri. "Ci è piaciuta fin da subito l'idea di Giorgio Pirolo di lanciare un messaggio positivo ai giovani, ma non solo, attraverso l'esposizione della Frangivento con tutte le 'ferite' riportate dal brutto incidente che conosciamo tutti - ha spiegato Oscar De Pellegrin, sindaco di Belluno -. È un modo per trasformare un evento negativo, potenzialmente tragico, in qualcosa di buono e costruttivo".

