Capodanno in fiamme a Napoli: lanciano un petardo e la Panda va a fuoco

La notte di Capodanno è quel momento dell'anno in cui responsabilità, vigilanza e cautela devono essere ai massimi livelli. Questo perché, come spesso accade, è anche portatrice di una serie di problemi legati ai fuochi d'artificio o i botti, e al mal uso che di essi se ne fa, provocando alcune volte anche delle vittime. Ecco perché bisogna sempre prestare la massima attenzione, seppur ci siano alcuni episodi quasi impossibile da evitare. Come quello accaduto a Napoli, fra il 31 dicembre e il 1 gennaio, dove una Fiat Panda ha preso fuoco a causa di un petardo in via dell'Epomeo.