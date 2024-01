C'è una Ferrari distrutta sulle rive del Po: vale ben 3 milioni di euro

Una rarità distrutta

Se il guidatore fortunatamente non ha riportato alcuna ferita, lo shock per l’incidente rimane, anche per la somma che dovrà sborsare per riparare l’auto. Il modello in questione è una Ferrari 275 Gtb (che sta per Gran Turismo Berlinetta) la quale monta un motore Tipo 213, basato sul Colombo V12 da 3.275 cc. Esteticamente ideata da Pininfarina, è stata prodotta in edizione limitata per soli due anni. Proprio per la sua esclusività, il suo valore ammonta a 3 milioni di euro. Sul luogo dell’incidente, accanto alla riva del Po, è accorsa la Croce Rossa per prestare soccorso e i Carabinieri di Codogno per i rilevamenti necessari. Al nord Italia, non è raro vedere numerose supercar di lusso e d'epoca sfrecciare per le strade: basti pensare che tra la città e la provincia di Brescia si contano ben 186 Ferrari immatricolate. L'importante è che non facciano tutte la stessa fine di questa 275 GTB!

