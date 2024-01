Milano, provoca un incidente con la Ferrari: la multa è di 42 euro

La dinamica dell'incidente

Secondo il racconto di alcuni testimoni, la Ferrari ha attraversato l'incrocio con il rosso a bassa velocità tra via della Moscova e via Solferino, venendo segnalata a una pattuglia della Polizia locale che transitava in quel momento. Le autorità hanno inseguito la supercar fino alla svolta con via Lovanio. Secondo quanto emerso, il conducente della Ferrari ha provato ad accostare a sinistra, come se volesse parcheggiare, oltre le strisce pedonali, senza accorgersi dell'auto alle spalle. Ed ecco che a quel punto è avvenuto l'impatto fra le due vetture: la parte posteriore sinistra della Ferrari ha colpito il muso e il fianco destro della macchina della pattuglia.

La sanzione: 42 euro di multa

A bordo di quest'ultima c'erano due vigilesse, trasportate in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli e dimesse con una prognosi di sette giorni. Per il proprietario della Ferrari è arrivata una multa per cambiamento di direzione con 42 euro, 30 se il pagamento avverrà entro un certo limite di tempo. Una cifra francamente irrisoria per chi possiede una macchina con un V12 da 830 cv e un prezzo di quasi 350mila euro.

