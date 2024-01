Dramma Dakar: incidente terribile, in elicottero all'ospedale. "Non aveva polso"

Momenti di grande paura durante la seconda tappa della Dakar 2024. Oltre a Mason Klein, Carles Falcón ha subito un grave incidente nella categoria moto. Il pilota è caduto al chilometro 448 della prova speciale di oggi prima di essere immediatamente trasportato in elicottero all'ospedale Al Duwadimi. Le condizioni restano ovviamente da monitorare. Dopo l'accaduto il direttore di gara David Caster ha dichiarato: "È caduto alla fine della tappa, non so il chilometro esatto, credo fosse il 482, lo dico a memoria. Poi siamo arrivati con il medico, che lo ha trovato in uno stato complicato, non aveva polso, e lo ha rianimato. Ora ha il polso, la pressione sanguigna è un po' migliorata, è in ospedale e stiamo testando tutto per vedere cosa fare, se operarlo lì o stabilizzarlo prima e poi portarlo a Riyadh per fare le cose che si possono fare lì. Tuttavia, quello che non ho in questo momento è il bilancio completo per vedere quali cose fare e quali devono essere fatte. È più stabile e l'abbiamo recuperato, che è la cosa più importante".