Arrivano a otto gli autovelox distrutti da Fleximan: sui social è un idolo

Tutti gli episodi si sono verificati in provincia di Rovigo. Per Mirco Gennari di Sulpl la colpa è dei troppi dispositivi sulle strade installati per far cassa

08 . 01 . 2024 10:26 2 min FeliximanAutovelox

Cresce il numero di autovelox abbattuti dall'ormai famoso Fleximan. Il vandalo agisce principalmente in provincia di Rovigo, con l'ultimo dispositivo abbattuto trovato mercoledì 3 gennaio nel comune di Rosolina. Sui social centinaia di utenti si schierano dalla sua parte. Che caos a Milano! Consegnati alla Polizia verbali multe con CC errato Troppi autovelox? Se da una parte i guai causati da Fleximan stanno ottenendo solo parole di protesta da parte degli amministratori locali, dall'altra parte automobilisti e residenti stanchi delle eccessive multe inflitte dagli autovelox lo elogiano. Parole dure sono arrivate da parte di Mirco Gennari, del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, che sottolinea come le stesse amministrazioni spesso con la scusa della sicurezza stradale disseminino autovelox ovunque per fare cassa. "Tanta approvazione popolare serva a far riflettere certi amministrazioni sull'uso e l'abuso di determinati strumenti, nonché sul giusto impiego della polizia locale, che merita di meglio che essere relegata al ruolo di esattore", ha dichiarato. Come già accertato, sono otto gli autovelox distrutti dall'ignoto individuo: il primo a Bosaro sulla Statale 16, il secondo a Giacciano con Baruchella. Il 19 luglio, Fleximan ha nuovamente colpito a Bosaro, per poi passare a Mazzorno Sinistro ancora a Giacciano con Baruchella. La notte di Natale ha fatto "gli straordinari", colpendo sia a Corbola che a Taglio di Po. Capodanno di fuoco a Napoli: lanciano un petardo e la Panda va in fiamme © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Motori

