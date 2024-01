Tragedia sfiorata, treno si schianta contro auto al passaggio a livello: niente feriti

Nessun ferito

Per fortuna, come dicevamo, lo spiacevole e spaventoso episodio è andato nel migliore dei modi. Almeno per la conducente, la quale è riuscita a scappare poco prima che il treno impattasse contro la sue vettura, rimanendone dunque illesa. Tempestivi i Vigili del Fuoco, che sono accorsi immediatamente per poter mettere in sicurezza il veicolo, fino a che un'autogru non è arrivata per rimuoverla.

Esce di strada con il Suv e finisce sulla pista da sci: l'assurdo episodio