Stellantis, tempi di sviluppo ridotti grazie al virtual cockpit

Fiat ritira alcune Panda: il motivo del maxi richiamo in tutta Italia

Ricreare l'esperienza dell'abitacolo

Grazie a questa innovazione, i progettisti e gli ingegneri di Stellantis possono ora ricreare "l'esperienza dell'abitacolo di un particolare marchio e veicolo" con un impegno minimo. L'aggiunta di una flessibilità straordinaria consente loro di apportare modifiche in tempo reale, basandosi sul feedback dei clienti e migliorando costantemente l'esperienza dell'utente.

Le rappresentazioni virtuali della grafica, dell'audio, del touchscreen, del mouse e della tastiera si comportano, afferma Stellantis, "proprio come in un'auto vera, ma senza dover modificare il software principale che le gestisce". Questo significa che il processo di sviluppo ora può produrre risultati significativi in un solo giorno, rispetto ai mesi che richiedeva in passato.

Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis, ha dichiarato: "Il software sta diventando sempre più cruciale nei veicoli, il che ci porta a innovare il modo in cui lo sviluppiamo e lo convalidiamo. Con il nostro cockpit virtuale, stiamo rivoluzionando non solo il nostro approccio, ma anche quello dei nostri fornitori e partner del settore. Si tratta di un salto verso l'innovazione e l'efficienza del mondo automobilistico orientate al cliente".

La dimostrazione al CES

Per dimostrare concretamente la potenza del QNX Hypervisor, Blackberry QNX ha annunciato una dimostrazione non brandizzata che sarà disponibile al CES di Las Vegas dal 9 al 12 gennaio. La piattaforma software è già accessibile sul cloud come release ad accesso anticipato, con i dettagli per la sua disponibilità generale che saranno annunciati nel corso del 2024.

Fiat Panda 4x4: per i 40 anni di un simbolo arriva un regalo speciale