Non sfreccia, ma è deliziosa: ecco l'auto da Formula 1 di cioccolato

Provoca un incidente con la sua Ferrari: la multa è solo di 42 euro

Dolce opera d'arte "da corsa"

Guichon è cresciuto in Francia e ha iniziato a studiare cucina a soli 14 anni. Decise subito di specializzarsi in pasticceria e iniziò un apprendistato a Ginevra, in Svizzera. Nel corso degli anni ha vinto numerosi premi per le sue creazioni di pasticceria e cioccolato. È stato ospite della serie Netflix School of Chocolate e gestisce la Pastry Academy a Las Vegas, nello stato del Nevada.

L'auto di Formula 1 di cioccolato, la cui creazione è stata filmata e pubblicata sulla pagina Instagram del pasticcere, è ricca di piccoli particolari, come le rifiniture e il volante, che le conferiscono un aspetto incredibilmente simile a quello di un'auto vera. Ma quale auto ha usato come modello? Sull'auto spicca il numero 14, lo stesso che nelle gare ufficiali appartiene al campione spagnolo Fernando Alonso, eppure, l'auto è dipinta di rosso vivo sulla parte superiore e di nero su quella inferiore, che la rende estremamente simile a una Ferrari...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amaury Guichon (@amauryguichon)

C'è una Ferrari distrutta sulle rive del Po: vale ben 3 milioni di euro