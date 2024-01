Button: "Rivale Red Bull? Mi piacerebbe dire Ferrari, ma..."

Jenson Button ha detto la sua sulla stagione di Formula 1 . Il campione del mondo nel 2009 ha dichiarato che secondo lui la Mercedes sarà la squadra che potrà insidiare la Red Bull , che l'anno scorso ha vissuto un'annata dominante vincendo tutte le gare tranne una. Il team di Milton Keynes , anche questa volta, è infatti il favorito per il successo finale. Nel corso di un'intervista Button ha dichiarato: "Se guardi agli ultimi 10 anni in questo sport, ci sono Mercedes e Red Bull. Mi piacerebbe dire Ferrari , mi piacerebbe che fossero anche loro in corsa. Si potrebbe dire che sono stati il ??concorrente più vicino soprattutto verso la fine della stagione, ma penso che la Mercedes farà un buon miglioramento. Poi non so se basterà o no".

Button, le parole su Hamilton

Successivamente Jenson ha proseguito parlando di Hamilton: "Quando vinci per così tanti anni e poi all'improvviso ti viene tolto tutto ciò, può funzionare in due modi diversi. O pensi di ritirarti o puoi tornare più affamato per tornare quello che eri prima, e Lewis è in questa posizione. È bravo come sempre in termini di velocità assoluta, ma ora sembra anche molto più a suo agio con se stesso e fiducioso nelle sue capacità, quindi fa meno errori. È ancora meglio ora di cinque o sei anni fa" concludendo: "Per i suoi rivali è dura, se avrà una macchina abbastanza competitiva potrà lottare per la vittoria. Quando qualcuno è così forte e così sicuro di sé è difficile da battere, come ha dimostrato Max Verstappen".