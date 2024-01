Marquez: "Non vinco una gara da due anni...". Il 20 presentazione al Cocoricò

Tutto pronto per la presentazione di Marc Marquez con gli inediti colori del team Gresini. L'otto volte Campione del mondo è atteso il 20 gennaio al Cocoricò di Riccione in compagnia del fratello Alex, già in forza alla scuderia Ducati dal 2023. Il pilota spagnolo - 31 anni a febbraio - aveva annunciato l'addio alla Honda a ottobre dello scorso anno, chiudendo un capitolo lungo 11 anni nel corso dei quali ha conquistato 6 titoli mondiali. Marquez ha già avuto occasione di scendere in pista con la nuova Desmosedici durante i test di Valencia. Il prossimo appuntamento in pista è invece previsto per i test di Sepang.