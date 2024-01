Ducati e Dakar, Ciabatti: "Meglio esser pronti" E su Marquez: "Vedrete che..."

Dopo essere stato protagonista nel ruolo di Direttore Sportivo della Ducati, collezionando successi in MotoGP e SBK, Paolo Ciabatti ha deciso di sportarsi sull'off road con l'incarico di traghettare il marchio in questo difficile mondo anche in gara. Sicuramente torneremo a vederlo nel paddock della MotoGp, ma al momento i pensieri sono altri. Uno di questi è la possibile partecipazione della Ducati alla Dakar: "Ho degli amici qui e gli organizzatori mi hanno invitato. È sempre importante vedere come si evolve la Dakar perché avremo una moto da 450 cc per il motocross e svilupperemo anche la versione enduro. In Ducati non esiste un progetto Dakar vero e proprio, ma sapere come sta evolvendo la gara e capirla un po' di più è sempre positivo nel caso in cui, eventualmente, dovesse nascere un piano per il futuro... che in questo momento non è sul tavolo".