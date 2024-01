Verona, Maserati Levante a fuoco: il conducente scende appena in tempo

Maserati Levante a fuoco , e senza un apparente motivo. È quando accaduto in pieno centro a Verona , nei pressi di Porta Nuova, la sera del 12 gennaio 2024. Un automobilista, a bordo del Suv del Tridente, sentendo alcuni strani rumori proveniente dalla vettura, decide di accostare per capire il problema. Mai scesa fu più saggia. Secondo quanto riportato, l’auto avrebbe preso fuoco poco dopo.

L’ipotesi

Sul luogo sono prontamente arrivati i Vigili del Fuoco, intervenuti con due mezzi e sette uomini, che hanno domato le fiamme e hanno permesso che nessuno venisse coinvolto nell’incendio, altri veicoli compresi. Adesso resta da capire il motivo per cui la vettura abbia preso fuoco: per il momento, le prime ricostruzioni danno come più accreditata l’ipotesi di un guasto meccanico, ma ancora resta tutto da chiarire. Anche l’automobilista ne è uscito illeso, per fortuna, sebbene lo spavento sia stato molto.

