Vendesi villa con dentro una Ferrari da 5 milioni... che vale più della casa!

A Luton , in Inghilterra, è stata messa in vedita una bellissima villa vittoriana dal valore di circa 3 miloni di euro . Oltre a innumerevoli stanze dal lusso estremo, l'abitazione comprende anche un garage capace di contenere ben 10 automobili . Nell'edificio però è presente una chicca inaspettata: una costosissima Ferrari LaFerrari. Immortalata nelle foto pubblicate dall'agenzia immobiliare, la supercar prodotta nel 2013 è una delle soli 499 prodotte dalla casa automobilistica di Maranello.

Sarà compresa nel prezzo?

Immaginate di partecipare ad una visita immobiliare nel periodo in cui state cercando una nuova casa e trovare all'interno di una delle possibili opzioni da scegliere una scintillante e super lussuosa vettura. Questo spettacolo per gli occhi è quello che si troveranno di fronte i fortunati (e ricchissimi) futuri acquirenti, pronti a sborsare 3 milioni di euro. Ma l'auto sarà compresa nel prezzo? Difficile da dirlo, ma secondo l'attuale mercato dell'usato il suo valore oscillerebbe tra i 3 e i 5 milioni di euro. Eppure al momento, il veicolo non compare nei dettagli dell'annuncio immobiliare online.

La LaFerrari è equipaggiata con un motore termico V12 aspirato da 800 CV affiancato da un motore elettrico da 120 KW. Può scattare da 0-100 km/h in meno di 3 secondi, 0–200 km/h in meno di 7 secondi e 0–300 km/h in 15 secondi. La velocità massima indicata è di oltre 350 km/h.

