Fiat perde il primato delle più vendute in Italia: chi l'ha battuta dopo 96 anni

Secondo i dati resi noti da Unrae e Jato, per la prima volta dal 1928, Fiat è stata sorpassato da un altro marchio per quanto riguarda le vendite mensili: nel mese di dicembre 2023 infatti, Volkswagen ha superato l'azienda torinese di circa 230 unità immatricolate .

Una gamma più completa

Seppur Fiat si conferma come brand più richiesto nel corso dell'intero anno, con 174.580 immatricolazioni, il 2023 ha visto un calo generale delle vendite del 2,45% rispetto al 2022. Ma cosa ha causato questo sorpasso nel mese di dicembre? La risposta è nella quantità dei modelli presentati nella gamma nei vari segmenti, dalle utilitarie ai Suv: 14 per Volkswagen, 8 per Fiat.

Nella categoria dei Suv compatti, la Fiat 500X, seppur in crescita rispetto al 2022, si piazza solamente all'ottavo posto, mentre la Fiat Panda è ancora l'auto più venduta in Italia, nonostante una diminuzione di oltre 2.000 unità rispetto all'anno precedente. Intanto Fiat continua a stupire sul mercato con la nuova 600 Hybrid e l'arrivo della nuova Fiat Panda, programmata per essere svelata l'11 luglio 2024.

