Terribile incidente a Torino: l'Alfa Romeo della Polizia resta senza ruote

Circa un mese fa il video di un incidente che aveva ribaltato l'auto dei Carabinieri a Sesto San Giovanni a Milano, era diventato virale. L'incidente di cui vi parliamo questa volta riguarda sempre una volante delle Forze dell'Ordine, ma questa volta la protagonista è una gazzella della Polizia . A Torino , precisamente via Chiesa della Salute, una pattuglia è stata colpita violentemente da una Nissan Qashqai , la cui velocità in strada era molto elevata.

La Giulia colpita e sbandata

La Polizia, a bordo dell'Alfa Romeo Giulia, al momento dell'urto stava rispondendo a una richiesta d'aiuto per una lite familiare, quando si è trovata coinvolta nello schianto che l'ha fatta sbandare. I colleghi agenti, arrivati poi sul posto dello scontro, hanno poi affermati che la Giulia è stata colpita sul posteriore, con le due ruote dal lato sinistro che sono state letteralmente strappate via. Nonostante il violento incidente, nessuno è rimasto per fortuna gravemente ferito.