Bologna, caos per i 30 km/h: bus in ritardo, multe e c’è chi viaggia a 9 km/h

Bologna è diventata ufficialmente Città 30 dal 15 gennaio 2024 , dopo sei mesi di lavori e nuove regole in arrivo per i cittadini del capoluogo emiliano. Regole che sostanzialmente si traducono in una sola norma: rispettare, in buona parte delle strade della città, il limite di 30 km/h (con qualche eccezione dove sono ammessi i 50 km/h). Dopo i primi giorni, già si tirano le somme: quanti multati ci sono stati?

Come sono andati i primi giorni

Nei primi due giorni, quindi 15 e 16 gennaio, ci sono state sette multe per il superamento del limite dei 30 (solo uno di questi circolava sotto i 40 km/h) e cinque sanzioni per superamento del limite dei 50. In totale i veicoli fermati e controllati sono stati 87 e quelli sanzionati 42 (ma le infrazioni non riguardano solo la velocità). Da raccontare, tuttavia, qualche episodio “pittoresco”, oltre alla comunicazione di Uil Trasporti, che segnala ritardi per gli autobus. Il primo multato per aver superato i 30 km/h è tale Sergio Baldazzi, gioielliere, lo riporta Repubblica. L’uomo è stato beccato dai vigili urbani mentre viaggiava alla velocità di 38 km/h, per lui una multa di 42 euro (ridotta a 29,40 se pagata entro cinque giorni). L’uomo non ha gradito affatto la sanzione, come ha chiaramente dichiarato al quotidiano: “Considerando i cinque di tolleranza ero appena quattro chilometri sopra il limite. Ma voi l’avete capito quant’è difficile guidare e controllare il contachilometri contemporaneamente? Non mi fate parlare vah…la prossima volta l’auto la spingo a piedi”. Ma c’è anche da segnalare la multa a una signora che invece procedeva fin troppo lentamente, 9 km/h, per paura di essere sanzionata.