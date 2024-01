Milik e i suoi Suv di lusso: dalla Mercedes alla Rolls-Royce

Chiamare "vizio" quello delle auto di lusso per il calciatori non è proprio corretto. Alla fine, se non posso acquistarle loro che se le possono permettere con i loro stipendi da capogiro, chi altro dovrebbe? Alla lunghissima, anzi infinita, lista degli atleti milionari che girano con le supercar non manca certo Arkadiusz Milik, che sembra avere una predilezione per i Suv costosissimi, dalle Mercedes alle Rolls-Royce.

Il fascino della AMG G63

Ormai sembra essere un marchio di fabbrica dei calciatori, forse perché oltre ad essere bella e potente è anche molto spaziosa e adatta per chi ha dei bambini e vuole viaggiare in tutta comodità. Dopo Hakimi e Cancelo eccone un altro che adora la Mercedes AMG G63. Anche l'attaccante della Juventus ne ha una, per la quale ha speso la bellezza di 187mila euro (optional esclusi)

L'auto è equipaggiata con un poderoso motore a 8 cilindri a V da 4 litri, che sviluppa ben 585 CV di potenza e soprattutto una coppia record di 850 Nm. In quanto alle prestazioni l'auto accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi (un dato sorprendente se si pensa che la Classe G pesa circa 2.500 kg) mentre la velocità massima è di 220 km/h.

Il prestigio delle Rolls-Royce

Impossibile resistere ad una Rolls-Royce, soprattutto se si tratta del modello Cullinan da 400mila euro, uno dei più prestigiosi mai creati dall'azienda Inglese. Prima di lui ce l'ha avuta anche nientemeno che Ronaldinho e ovviamente l'immancabile Cristiano Ronaldo.

Si tratta di un'auto curatissima in ogni dettaglio, dalgli interni creati con materiali di alta qualità, come pelle e legno, e tecnologie avanzate per l'infotainment, come un sistema audio premium e un display touch-screen. Il SUV di lusso È alimentato da un motore V12 da 6,75 litri che produce 563 CV. La Cullinan raggiunge una velocità massima di 250 km/h e passa da 0 a 100 km/h in soli 5,0 secondi.