Motor Bike Expo, tragedia sfiorata: auto contro spettatori, 10 feriti

Dieci persone sono rimaste ferite nel corso della giornata inaugurale di Motor Bike Expo a Veronafiere. Per motivi da accertare, un'auto sarebbe finita a ridosso delle tribune (come dimostra l'immagine del video diffuso da TgVerona Telenuovo) facendo cadere una decina di spettatori che stavano seguendo lo show, hanno riportato contusioni e sono stati portati in pronto soccorso.