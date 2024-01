Surf sul tetto delle auto: la folle challenge si ispira alla serie "Berlino"

Ormai, da quando i social network hanno spopolato, nascono di continuo nuove mode e spesso pericolosissime. L'ultima è il "surf sulle auto", che consiste nel restare in equilibrio su una vettura in movimento. Mentre su Tik Tok i video delle bravate diventano virali, sempre più giovani finiscono in ospedale e gli utenti iniziano a chiedersi da dove arrivi l'ispirazione per questa ennesima follia.

I due casi più gravi

Il primo caso si è registrato venerdì 19 gennaio a Campolongo Tapogliano, in provincia di Udine: un 20enne è finito all'ospedale Santa Maria della Misericordia per essere salito sul tetto di un'automobile in movimento dopo aver chiesto all'amica al volante di guidare per qualche metro. Il ragazzo è scivolato e poi è caduto a terra, battendo la testa e subendo ferite che lo hanno costretto a correre in ospedale. La Ford Ka era guidata da una ventenne e la folle bravata coinvolgeva altri tre ragazzi e una ragazza, tutti rientranti da una festa.

Nella serata di sabato 20 gennaio invece, a Cimadolmo (Treviso) un 18enne in compagnia di quattro amici, ha deciso di salire sul tetto di una Ford Focus in corsa. Mentre uno dei compagni guidava accelerando al massimo, al ragazzo protagonista della bravata è mancato l'equilibrio, è caduto violentemente a terra ed è stato investito dalla stessa auto. Necessario l'intervento immediato dell'elisoccorso che ha trasportato il giovane all'ospedale di Treviso. L'auto intanto è stata sequestrata dai Carabinieri e chi era al volante ora rischia una denuncia.

L'ispirazione di "Berlino"

Sui social network di video che mostrano ormai è pieno e a quanto pare moltissimi tenti hanno iniziato a pensare che questa folle idea di salire sull'auto e utilizzarla come tavola da surf arrivi proprio da una famosissima serie Netflix che nelle ultime settimane sta catturando milioni di spettatori: "Berlino", spin-off de "La Casa di Carta". Come il protagonista (che nella realtà gira la scena con tutte le misure di sicurezza necessarie), i ragazzi stanno salendo sui tetti delle vetture per imitarlo: Pedro Alonso, l'attore che interpreta il personaggio, è infatti in una scena della serie fissato al tetto con degli scarponi da sci mentre si tiene in equilibrio con delle corde.

