F1, il GP di Spagna cambia: Madrid al posto di Barcellona dal 2026

La Formula 1 continua a cambiare volto. Dal 2026 il Gran Premio di Spagna si svolgerà a Madrid su un nuovo circuito cittadino per un minimo di 10 anni. Il percorso è lungo 5,47 chilometri ed è stato progettato attorno all' Ifema , il centro esposizioni e congressi della capitale spagnola. I costi dei lavori di trasformazione si aggirano intorno ai 200 milioni di euro e verranno inclusi tratti di strade intorno al centro congressi, l'autostrada M11 e non solo. Il Gran Premio di Spagna passerà anche accanto al centro di allenamento del Real Madrid , a sua volta vicino all'aeroporto internazionale di Bajaras . Il paddock e gli stand saranno ospitati direttamente all'interno del quartiere fieristico.

GP di Spagna, le parole di Stefano Domenicali

La capienza del circuito sarà di 110.000 posti giornalieri. In merito al progetto il boss della F1 Stefano Domenicali ha dichiarato: "Il patrimonio sportivo di Madrid è eccezionale e qui si apre un nuovo capitolo per la F1 in Spagna". La comunità di Madrid, favorevole al progetto, sponsorizzerà il GP con una cifra di 6 milioni di euro all'anno. Nel 2026, dunque, la Spagna avrà due Gp di Formula 1, visto che proprio tra due anni scadrà il contratto del Gp di Catalogna, che vorrebbe restare in calendario oltre questa data.