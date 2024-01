Scontro tra una Jeep e una Punto: il fuoristrada finisce contro un bar

Momenti di paura a Torino lunedì 22 gennaio nel quartiere Mirafiori. All'incrocio tra via De Maistre e via Pisacane due autovetture si sono scontrate, una Fiat Punto e una Jeep Renegade: il violento impatto ha fatto sì che il fuoristrada finisse poi contro la vetrina di un bar vicino al luogo dell'incidente.

Cosa è successo

Cinque le persone ferite nell'incidente, i due conducenti dei veicoli e tre individui che si trovavano all'interno del locale. Tutti sono stati prontamente trasportati all'ospedale ma fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni. Sul luogo dell'accaduto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i necessari rilievi e i Vigili del Fuoco per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona. Da capire ora come sia possibile che le due auto abbiano avuto un impatto così violento e cosa ha portato addirittura allo sfondamento della vetrina del negozio che ovviamente ora è inagibile.

