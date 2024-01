Kate Middleton, la visita del principe William all'ospedale è su un’Audi E-Tron GT

La principessa Kate ha subìto un intervento chirurgico all'addome. Tutto è andato per il meglio, secondo quanto si apprende, ma 42enne dovrà restare ricoverata per alcuni giorni. Tra le visite ricevute post operazione non poteva certo mancare quella del marito, il principe William, che è che è stato avvistato mentre lasciava la London Clinic al volante di un’Audi E-Tron GT Carbon Vorsprung, dal valore di oltre 160mila euro. Dietro di lui ovviamente la scorta con le guardie del corpo reali, a bordo di Range Rover.